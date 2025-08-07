Cacatuas podem fazer 30 movimentos de dança, aponta estudo

As cacatuas são famosas na Austrália por seu canto estridente, mas pesquisadores revelaram nesta quinta-feira (7) que elas também possuem uma impressionante variedade de movimentos de dança. Muitos australianos consideram as cacatuas uma espécie bastante incômoda, principalmente por seus gritos cacofônicos e agudos.

Mas quando não estão usando seus bicos afiados para revirar o lixo, um novo estudo descobriu que muitas cacatuas parecem gostar de mexer suas penas da cauda. Natasha Lubke, pesquisadora da Universidade Charles Sturt, documentou 30 movimentos de dança diferentes enquanto estudava várias espécies desta ave, desde movimentos de cabeça até giros corporais com ritmo. "Demonstrei que o comportamento de dançar é mais comum em cacatuas do que se pensava anteriormente, e foi observado em 10 das 21 espécies de cacatuas", disse Lubke. A pesquisadora revisou vídeos do YouTube para documentar os comportamentos de dança das cacatuas como animais de estimação em todo o mundo, além de observar as aves no zoológico de Wagga Wagga, na Austrália.

A pesquisa sugeriu que elas "podem sentir prazer e gostar de dançar", afirmou. O especialista em comportamento animal Raf Freire, que supervisionou a pesquisa, disse que isso era um sinal de "processos cognitivos e emocionais bem desenvolvidos nas aves". O estudo foi divulgado na publicação científica PLOS One.