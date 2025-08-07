Avião ambulância colide com casas no Quênia e deixa ao menos seis mortos

No avião, "perdemos quatro pessoas, incluindo o piloto. Houve feridos graves e também duas mortes na casa onde ele caiu", declarou à imprensa Henry Wafula, administrador do condado de Kiambu, onde ocorreu o acidente.

Pelo menos seis pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas quando um avião ambulância colidiu, na tarde desta quinta-feira (7), contra algumas casas nos arredores de Nairóbi, informaram as autoridades locais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Wafula também informou que duas pessoas, entre elas uma idosa, ficaram gravemente feridas e foram levadas para um hospital.

No local do acidente, restaram apenas fragmentos espalhados da aeronave e casas completamente destruídas pelo impacto, constatou uma equipe da AFP.

O avião, que havia partido de um pequeno aeroporto no centro de Nairóbi, tinha como destino Hargeisa, na região separatista somali chamada Somalilândia, informou em um comunicado a empresa de ambulâncias aéreas AMREF Flying Doctors, proprietária da aeronave.

"Estamos cooperando com as autoridades aeronáuticas e equipes de emergência para apurar os fatos", acrescentou no comunicado Stephen Gitau, diretor da empresa.