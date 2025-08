Vulcão entra em erupção na Rússia após 500 anos adormecido

Última atividade do Krasheninnikov foi registrada na primeira metade do século 16. Cientistas avaliam que nova emissão de lava pode estar ligada ao forte terremoto que atingiu a região.Um vulcão entrou em erupção pela primeira vez em cerca de 500 anos na península de Kamchatka, no leste da Rússia, informou neste domingo a autoridade nacional de emergências, poucos dias após um terremoto de magnitude 8,8 atingir a mesma região. Imagens divulgadas pela mídia estatal russa mostram uma imensa coluna de cinzas sendo expelida do vulcão Krasheninnikov, que, segundo o Programa Global de Vulcanismo do instituto americano Smithsonian, havia entrado em erupção pela última vez em 1550. Já a chefe da Equipe de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka, Olga Girina, afirmou à agência de notícias russa RIA que a última emissão de lava do vulcão foi registrada mais cedo, no começo do século 16. Segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, as cinzas atingiram uma altitude de 6 mil metros. "A pluma está se espalhando para leste a partir do vulcão em direção ao Oceano Pacífico. Não há áreas povoadas ao longo de seu trajeto, e não foi registrado depósito de cinzas em localidades habitadas", disse a pasta. O vulcão recebeu um código de perigo de aviação "laranja", que significa que voos na região podem ser afetados. Erupção ligada a terremoto que atingiu a região Na quarta-feira outro vulcão da região, o Klyuchevskoy, o mais ativo da Ásia, também entrou em atividade. Cientistas acreditam que as duas erupções possam estar relacionadas ao forte terremoto que atingiu Kamchatka na quarta-feira. O tremor de terra, o mais forte registrado desde 2011, gerou alertas de tsunami em todo o Pacífico e levou à evacuação de milhões de pessoas em áreas costeiras da Rússia, Japão, Estados Unidos e América Latina. Os piores danos foram registrados na Rússia, onde ondas atingiram o porto de Severo-Kurilsk e inundaram uma fábrica de processamento de pescado. A península de Kamchatka fica no Círculo de Fogo do Pacífico, que concentra ao menos 450 vulcões e registra 90% de todos os terremotos do planeta. Novo alerta de tsunami em Kamchatka O governo russo chegou a emitir um novo alerta de tsunami neste domingo para Kamchatka após um terremoto de magnitude 7,0 atingir as Ilhas Curilas, próximas dali. Cientistas alertaram nesta semana que tremores ainda poderiam ocorrer na região como reflexo do forte terremoto de quarta-feira. A pasta havia informado pelo aplicativo Telegram que a altura esperada das ondas seria baixa, mas mesmo assim recomendou que as pessoas se afastassem da costa por precaução. Entretanto, o Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico, que também registrou o terremoto de magnitude 7,0, afirmou que não havia mais risco de tsunami após o tremor. gq (AFP, Reuters)