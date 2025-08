Sudão diz que exército destruiu avião dos Emirados com mercenários da Colômbia

A força aérea sudanesa destruiu um avião dos Emirados Árabes Unidos que transportava mercenários colombianos ao aterrissar em um aeroporto controlado por paramilitares na região de Darfur, informaram a televisão estatal e uma fonte militar nesta quarta-feira (6).

A aeronave "foi bombardeada e completamente destruída" durante o pouso no aeroporto de Nyala, em Darfur do Sul, declarou à AFP a fonte militar, sob a condição do anonimato.