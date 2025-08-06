Senador denuncia ameaças de morte após condenação de ex-presidente Uribe na Colômbia

Desde que o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi condenado a 12 anos de prisão domiciliar por suborno e fraude processual, seu contraparte no julgamento, o senador de esquerda Iván Cepeda, vem recebendo cada vez mais ameaças, denunciou ele nesta quarta-feira (6) em entrevista à AFP. O processo legal começou em 2012, quando Uribe apresentou uma denúncia contra Cepeda por um suposto complô para vinculá-lo falsamente a paramilitares. Mas em 2018, em uma reviravolta inesperada, a Suprema Corte começou a investigar Uribe por manipular testemunhas para desacreditar o senador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cepeda afirma que as ameaças de morte, insultos e palavrões inundam seu telefone desde que a Justiça considerou o ex-presidente (2002–2010) culpado de tentar subornar paramilitares para que testemunhassem a seu favor e negassem qualquer vínculo entre ele e esses esquadrões de extrema direita. "Desde o dia em que foi tomada a decisão da juíza Sandra Heredia, [as ameaças] se tornaram quase cotidianas", diz Cepeda, filho de um senador comunista assassinado por paramilitares em conluio com agentes do Estado em 1994. Uribe, de 73 anos e atualmente em prisão domiciliar, é o primeiro ex-presidente colombiano condenado penalmente. O congressista de 62 anos afirma que a sentença contra Uribe abre uma "caixa de Pandora" diante de outras investigações sobre as supostas alianças entre o ex-mandatário, grupos paramilitares e "narcotraficantes".

Exilado por seis anos na França por conta de ameaças surgidas de suas investigações sobre o assassinato de seu pai, Cepeda publicou em 2008 o livro "Às portas do Ubérrimo" (tradução livre), que denuncia a expansão paramilitar nos arredores da fazenda de gado de Uribe em Córdoba, no norte do país. Para Cepeda, a sentença emitida em 1º de agosto mostra que Uribe tentou "ocultar" que "havia fundado (...) um grupo paramilitar" em sua fazenda, conhecido como Bloque Metro, responsável por múltiplos crimes durante o conflito armado. - Pressão dos EUA -

Embora Uribe tenha recorrido da condenação, Cepeda mostra-se confiante na reta final de um litígio de 13 anos, repleto de reviravoltas. No entanto, acusa o ex-presidente de "campanhas de difamação" contra ele e contra a Justiça colombiana, com apoio dos Estados Unidos. O filho mais velho de Uribe, Tomás, apontou supostos vínculos do senador com a extinta guerrilha das Farc, uma acusação que Cepeda nega.

O senador também denuncia que a família Uribe empreendeu "um lobby nos Estados Unidos", envolvendo congressistas republicanos e "as autoridades do atual governo de [Donald] Trump". O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, defendeu Uribe e afirmou que ele é vítima de "juízes radicais". A condenação de Uribe coincide com a campanha para as eleições presidenciais de 2026.