Relação entre EUA e Brasil fica ainda mais tensa com tarifaço de 50%

As tarifas de 50% que afetam as importações de produtos brasileiros nos Estados Unidos, que incluem mercadorias como café e carne, entraram em vigor nesta quarta-feira (6), em uma disputa do presidente americano, Donald Trump, que tensiona a relação com a maior economia da América Latina.

Os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam, mas o mandatário republicano desafiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo que considera uma "caça às bruxas" contra seu antecessor de extrema direita Jair Bolsonaro, julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022.