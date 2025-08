Icônico sabre de luz de Darth Vader será leiloado por uma fortuna

Esse "Santo Graal", como é chamado pelos fãs da saga, pode custar uma fortuna ao futuro comprador: as estimativas apontam para até 3 milhões de dólares (R$ 16,4 milhões).

O icônico sabre de luz de Darth Vader, que serviu para cortar a mão de Luke Skywalker no episódio de Star Wars "O Império Contra-Ataca", foi exposta nesta quarta-feira (6) em Londres, antes de ser leiloada em Los Angeles no início de setembro.

"É simplesmente uma peça incrível da história do cinema", declarou à AFP Brandon Alinger, diretor de operações da casa de leilões Propstore, durante uma apresentação em Londres dos lotes mais importantes do leilão.

Darth Vader empunhou a espada em cenas lendárias de combate em "O Império Contra-Ataca" (1980) e "O Retorno de Jedi" (1983).

David Prowse, o ator por trás da máscara negra de Darth Vader, e o dublê Bob Anderson usavam, na verdade, dois modelos.

Um, sem lâmina, preso ao cinto do vilão, e outro, para as cenas de combate, equipado com uma lâmina de madeira.