Governo dos EUA obtém um ano de ChatGPT Enterprise por um dólar

A empresa americana OpenAI anunciou, nesta quarta-feira (6), que permitirá ao governo de Donald Trump utilizar uma versão do ChatGPT projetada para empresas durante um ano com o custo de apenas um dólar.

Os funcionários federais do Poder Executivo terão acesso ao serviço em colaboração com a Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos, segundo a empresa pioneira em inteligência artificial (IA) com sede em São Francisco.