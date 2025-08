Brasil recorre à OMC contra tarifas de Trump

O Brasil recorreu, nesta quarta-feira (6), à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas punitivas impostas pelo governo americano de Donald Trump, confirmaram à AFP duas fontes do governo federal.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um pedido de consultas à missão dos Estados Unidos na OMC, após a entrada em vigor nesta quarta de sobretaxas de 50% sobre produtos brasileiros no mercado americano.