Acidentes com patinetes elétricos disparam na Alemanha

Quase 12 mil pessoas se feriram em sinistros deste tipo no último ano, número 44% maior do que em 2022. Conduzir sob efeito de álcool é uma das principais causas.O número de acidentes envolvendo vítimas com patinetes elétricos na Alemanha chegou a 11.944 mil em 2024, um aumento de 26,7% em relação ao ano anterior e de 44% em comparação com 2023, segundo informações do Departamento Federal de Estatísticas (Destatis). Destes, 1,5 mil pessoas ficaram gravemente feridas e 11,4 mil sofreram ferimentos leves. O número de mortos também cresceu: foram 27 vítimas fatais em 2024, ante 22 no ano anterior e 11 em 2022. No país, as chamadas e-scooters são cada vez mais comuns e podem ser alugadas facilmente via aplicativo para circular nas principais cidades. O número de pessoas que possuem um patinete próprio cresceu 37% em 2024. A crescente popularidade do meio de transporte vem gerando atritos no trânsito e também acidentes devido à falta de experiência ao conduzir um patinete elétrico ou desatenção às normas. Jovens de até 25 anos são quase metade das vítimas No último ano, quase um terço dos acidentes e metade das mortes ocorreram sem envolvimento de outro veículo ou pedestres, ou seja, o piloto se acidentou sozinho. Nos sinistros com mais de um veículo envolvido, os condutores dos patinetes foram considerados culpados em quase metade das vezes – número que cresce nas colisões com bicicletas (73%) e com pedestres (88%). Jovens de até 25 anos são quase metade das vítimas. Apesar de ser proibido conduzir um patinete elétrico com mais de uma pessoa, 4,7% dos envolvidos em acidentes eram passageiros. Os sinistros têm múltiplas causas, sendo a principal delas o uso inadequado da via ou a condução em calçadas, o que é irregular. O consumo de álcool também continua sendo um problema grave. Em 2024, a polícia constatou que 12,4% dos condutores de patinetes elétricos envolvidos em acidentes estavam sob efeito de álcool. Em comparação, a taxa era de 7,8% entre ciclistas. A tolerância ao álcool para pilotar um patinete é zero para menores de 21 anos e recém-habilitados. Consumo de álcool é principal causa de acidentes graves Um estudo da Universidade Técnica de Munique, publicado em maio deste ano, indica que 62% das vítimas graves com patinetes elétricos tinham álcool no sangue no momento do acidente. 78% eram homens, e mais da metade dos sinistros ocorreram durante a noite. "Um bom ponto de partida seria uma educação direcionada sobre os riscos de lesões graves na cabeça, especialmente para grupos de alto risco", defendeu o coautor do estudo, Michael Zyskowski, em nota publicada pela universidade. E-scooters são autorizadas na Alemanha desde 2019. Para conduzir, é necessário possuir seguro e ter mais de 14 anos. Carteira de motorista ou uso de capacete não são obrigatórios. Para Zyskowski, o regulamento poderia ser mais restritivo. "Para melhorar a segurança rodoviária, seria razoável limitar a disponibilidade de patinetes [para aluguel] à noite e em áreas de alto risco, além de reduzir a velocidade máxima em determinados horários", afirma o pesquisador. Segundo ele, o foco deve ser dificultar o uso desses veículos sob efeito de álcool, como por meio de testes de reação ao alugar o patinete pelo celular. "Também devemos explorar a possibilidade de leis obrigatórias sobre o uso de capacete, como as recentemente introduzidas na Itália", disse ele. Apesar do aumento acentuado, os patinetes elétricos ainda representavam uma parcela relativamente pequena dos acidentes rodoviários totais. Dos 290.701 acidentes de trânsito com vítimas em 2024, apenas 4,1% envolveram uma scooter elétrica. gq (OTS, DPA)