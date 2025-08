UE suspende medidas de retaliação após acordo comercial alcançado com Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A lista incluía 93 bilhões de euros (109 bilhões de dólares, 599 bilhões de reais) em mercadorias: soja, aviões, veículos, etc.

Após meses de negociações difíceis, Bruxelas e Washington concluíram, no final de julho, um acordo comercial que estabelece tarifas de 15% para os produtos europeus exportados para os Estados Unidos.

"A Comissão (Europeia) adotou hoje (terça-feira) o procedimento jurídico necessário para suspender a implementação de nossas contramedidas europeias", declarou o porta-voz do Executivo europeu, Olof Gill.

A UE, no entanto, não descarta reativar as medidas caso o confronto com a administração de Donald Trump seja retomado.