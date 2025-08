Papa Leão 14 celebra missa para 1 milhão de jovens em Roma

No maior evento de seus três meses de pontificado, Leão 14 faz referência à juventude de Gaza e da Ucrânia e pede que participantes espalhem entusiasmo e fé.O papa Leão 14 celebrou neste domingo (03/08) uma missa para mais de um milhão de jovens em Roma, o maior evento de seus quase três meses de pontificado. Durante sua homilia, incentivou a multidão a espalhar "o entusiasmo e o testemunho da fé". "Aspirem a grandes coisas, à santidade, onde quer que estejam. Não se contentem com menos. Então vocês verão a luz do Evangelho crescer a cada dia, em vocês e ao redor de vocês", disse o pontífice à multidão. A celebração encerrou o chamado Jubileu da Juventude – peregrinação que reuniu jovens de 150 países. Em meio a gritos de "Viva o papa", o pontífice ainda fez referência aos jovens de Gaza, da Ucrânia e de outros países em guerra que não puderam participar do evento. "Estamos mais próximos do que nunca dos jovens que sofrem os males mais graves, causados por outros seres humanos. [...] Estamos com os jovens de Gaza. Estamos com os jovens da Ucrânia, com aqueles de toda terra manchada de sangue pela guerra", disse o pontífice de 69 anos. "Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível – um mundo de fraternidade e amizade, onde os conflitos não são resolvidos com armas, mas com diálogo", continuou. Maior peregrinação de jovens a Roma em 25 anos O Jubileu é um ano considerado santo por toda a Igreja Católica e é celebrado a cada 25 anos. Já a edição do evento destinada exclusivamente aos jovens foi anunciada pelo papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023. A última vez que uma peregrinação de jovens católicos deste tipo aconteceu em Roma foi no ano 2000, quando o papa João Paulo 2° uniu a Jornada Mundial da Juventude ao Jubileu do Milênio. Na atual edição, os jovens participaram de uma vigília em Tor Vergata, no sudeste de Roma, ocupando uma área de mais de 500 mil metros quadrados, equivalente a cerca de 70 campos de futebol. O Vaticano informou que, além do 1 milhão de fiéis presentes, também participaram 7 mil padres e 450 bispos. Leão chegou ao local de helicóptero e depois circulou no papamóvel para cumprimentar os fiéis. Ele lembrou ainda que seu próximo encontro com jovens será durante a Jornada Mundial da Juventude, marcada para 3 a 8 de agosto de 2027, em Seul, Coreia do Sul. O pontífice também compartilhou a notícia de que dois jovens que haviam feito a peregrinação a Roma morreram – um deles, vítima de parada cardíaca. O Vaticano calcula que a tradicional peregrinação à sede do catolicismo deve atrair 32 milhões de pessoas durante todo o ano. gq (AFP, AP, Reuters)