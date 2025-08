Meta afirma que trabalha para combater golpistas no WhatsApp

A gigante americana Meta informou, nesta terça-feira (5), que fechou cerca de sete milhões de contas do WhatsApp vinculadas a golpistas no primeiro semestre deste ano e está fortalecendo as medidas de segurança contra esses esquemas.

"Nossa equipe identificou as contas e as desativou antes que as organizações criminosas que as criaram pudessem utilizá-las", disse Clair Deevy, diretora de assuntos externos do WhatsApp.