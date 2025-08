Messi vai desfalcar Inter Miami contra Pumas em jogo decisivo da Leagues Cup

O craque do Inter Miami, Lionel Messi, ficará de fora da partida decisiva da Leagues Cup contra o Pumas, do México, na quarta-feira (6), devido a uma lesão muscular sofrida no último fim de semana, confirmou seu técnico, Javier Mascherano, nesta terça.

Este jogo será o terceiro e último da fase de grupos para Miami e Pumas, que tentarão garantir sua vaga nas quartas de final deste torneio conjunto entre a MLS e a liga mexicana.