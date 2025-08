Israel sacrifica mais de 200 crocodilos em fazenda na Cisjordânia ocupada

Israel informou ter sacrificado 200 crocodilos em uma fazenda abandonada localizada em um assentamento na Cisjordânia ocupada, alegando que os animais recorreram ao canibalismo e representavam um "risco significativo" para os humanos.

Os crocodilos do Nilo "eram mantidos em um recinto abandonado em más condições que constituíam maus-tratos aos animais, com acesso insuficiente a alimento, o que os levou a um comportamento canibal", indicou o Cogat, órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos.