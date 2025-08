Expansão de ofensiva israelense em Gaza teria 'consequências catastróficas', diz secretário da ONU

O secretário-geral adjunto da ONU para Europa, Ásia Central e Américas, Miroslav Jenca, alertou nesta terça-feira (5) para as possíveis "consequências catastróficas" de uma expansão das operações militares de Israel na Faixa de Gaza, no momento em que o primeiro-ministro israelense supostamente considera uma ocupação total do território palestino.

Uma ampliação do conflito "poderia levar a consequências catastróficas para milhões de palestinos e colocar ainda mais em risco a vida dos reféns que permanecem na Faixa de Gaza", advertiu Jenca.