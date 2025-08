Dinamarca quer retirar estátua de sereia considerada 'pornográfica' de Copenhague

A Agência Dinamarquesa para Palácios e Cultura quer remover a estátua Den Store Havfrue (Grande Sereia, em português), do Forte Dragør, parte das antigas fortificações marítimas de Copenhague. As informações são da Euronews, que cita veículos locais. A decisão teria sido tomada porque a estátua não "se enquadra no ambiente histórico-cultural" do local.

A estátua provocou um debate na imprensa dinamarquesa. Crítico de arte do jornal Politiken, Mathias Kryger classificou a estátua como "feia e pornográfica". A repórter Sørine Gotfredsen, do jornal Berlingske, disse que muita gente considera a estátua "vulgar, pouco poética e indesejável".