BP anuncia ter feito maior descoberta de petróleo em 25 anos no pré-sal

Petroleira britânica afirma ter encontrado novo campo na Bacia de Santos, a 2.300 metros de profundidade. Empresa tem retomado foco em hidrocarbonetos após pressão de investidores contra energias renováveis.A britânica BP anunciou nesta segunda-feira (04/08) ter feito sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa brasileira, a 404 quilômetros do Rio de Janeiro e a uma profundidade de 2.372 metros. O petróleo foi descoberto no prospecto Bumerangue, localizado na Bacia de Santos, parte da área do pré-sal. A BP detém 100% da concessão do bloco, enquanto a estatal Pré-Sal Petróleo SA atua como gestora da partilha de produção. O campo foi arrematado em leilão em 2022. Segundo os termos, a empresa deve repassar ao Brasil 5,9% do lucro da parcela de petróleo que ultrapassar os custos de operação. "Este é mais um sucesso em um ano que já tem sido excepcional para nossa equipe de exploração, reforçando nosso compromisso com o crescimento do upstream [fase de exploração e produção de petróleo]", disse Gordon Birrell, vice-presidente executivo de produção e operações da BP. Segundo a empresa, as análises indicam que o petróleo no local possui altos níveis de dióxido de carbono, que precisa ser separado antes de ser comercializado e diminui o valor econômico do campo. A BP "agora inicia uma análise em laboratório para caracterizar melhor o reservatório e os fluidos encontrados" detalhou a petroleira. BP volta a focar em gás e petróleo Esta é a décima descoberta da BP em 2025.Após o anúncio, as ações da empresa subiram mais de 1,4% no índice principal FTSE 100 da Bolsa de Londres. A descoberta representa um impulso para a petroleira, que vem enfrentando dificuldades e passa por uma reestruturação para concentrar suas operações no segmento de petróleo e gás, diminuindo o investimento que fazia em energias renováveis devido à pressão dos investidores. Com isso, a empresa intensificou seu programa global de exploração, com a perfuração de cerca de 40 novos poços planejados para os próximos três anos – sendo até 15 deles previstos para este ano. O grupo espera elevar sua produção global diária para até 2,5 milhões de barris de petróleo até 2030. "A BP vai querer usar seus números mais recentes para convencer o mercado de que realmente reformulou sua estratégia e se afastou da aposta verde, que se mostrou impopular para uma parte significativa de seus acionistas", comentou Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell. A BP divulga seus resultados trimestrais nesta terça-feira, após a rival Shell ter reportado, na semana passada, uma queda de 23% no lucro líquido do primeiro semestre, impactada pelos preços mais baixos do petróleo e do gás. gq (Lusa, AFP)