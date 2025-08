Assistentes de IA levam ao limite o já enfraquecido ecossistema midiático

"Os próximos três ou quatro anos serão incrivelmente difíceis para os veículos de imprensa ao redor do mundo, independentemente de seu tamanho", prevê Matt Karolian, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento do grupo Boston Globe Media, editor do prestigioso jornal da costa leste dos Estados Unidos.

Ainda não há muitos dados, mas uma pesquisa recente do Pew Research Center revela que os internautas se contentam com o resumo gerado pela IA, que agora aparece regularmente no topo das buscas do Google, e geralmente não procuram mais informações nos sites.

Contudo, as assinaturas também dependem do tráfego e "não são suficientes para garantir a viabilidade dos grandes meios de comunicação", diz Wihbey.

"Começamos a ver que as pessoas se inscrevem através do ChatGPT", que oferece um novo ponto de contato com a informação, afirma Karolian, embora "ainda seja incrivelmente modesto em comparação com outras plataformas" de busca, "mesmo motores pequenos".

"Devemos garantir que as empresas que utilizam nossos conteúdos os remunerem por seu justo valor", diz Danielle Coffey, diretora da organização profissional News/Media Alliance.

Alguns veículos de mídia fecharam acordos, como o The New York Times com a Amazon, a Associated Press com o Google e a Agence France-Presse com a Mistral.

Mas ainda há vários processos judiciais em andamento, em particular o do The New York Times contra a OpenAI e a Microsoft.

Entretanto, essa estratégia de bloqueio reduz sua presença nas respostas dos assistentes de IA, de modo que muitos meios "optam cada vez mais por reabrir o acesso", o que também não garante sucesso, lembra Peham.

Segundo a OtterlyAI, os veículos de comunicação representam 29% dos links propostos pelo ChatGPT, atrás dos sites de empresas (36%).

A startup constatou que, embora a busca no Google priorize fontes reconhecidas como confiáveis, isso não ocorre com o ChatGPT.

De acordo com o relatório de 2025 do instituto Reuters sobre informação digital, cerca de 15% dos menores de 25 anos afirmam utilizar a IA generativa para se informar.

Esse filtro, assim como o das redes sociais, pode confundir os leitores sobre a origem real da informação e seu valor.

"Em algum momento, alguém terá que fazer o trabalho" jornalístico, destaca Karolian. Porque "sem jornalismo real, essas plataformas de IA não terão nada para resumir".

O Google está trabalhando em acordos com veículos de imprensa para alimentar sua IA generativa.

"Acredito que as plataformas acabarão percebendo que precisam da imprensa", conclui Wihbey.

