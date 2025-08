Jair Bolsonaro tem prisão domiciliar decretada

O cerco judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro se fechou ainda mais nesta segunda-feira (4), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretar sua prisão domiciliar por descumprir uma proibição de usar redes sociais.

A decisão de Moraes ocorre no momento em que a situação judicial de Bolsonaro está no centro de um furacão diplomático entre os Estados Unidos e o Brasil.

Bolsonaro foi o grande ausente das mobilizações, que ocorreram em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. De acordo com as medidas judiciais, ele deveria permanecer em casa à noite e nos fins de semana.

Além de permanecer em sua residência em Brasília, Bolsonaro só poderá receber visitas de seus advogados e estará proibido de usar celulares, sejam seus ou de terceiros. As proibições anteriores — de manter contato com embaixadores ou representantes estrangeiros e de utilizar redes sociais — continuam em vigor.

O ministro atribui a Bolsonaro intervenções divulgadas por pessoas de seu círculo próximo nas redes sociais durante a jornada de manifestações em várias cidades do país no domingo.

"A Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico", ressaltou Moraes ao justificar as novas medidas.

No mesmo dia, o presidente americano, Donald Trump, invocou uma "caça às bruxas" contra seu aliado para impor tarifas de 50% a importantes setores exportadores brasileiros, que devem entrar em vigor em 6 de agosto.

Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro americano sancionou o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado.

- "Igual para todos" -

"A Justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez - deve sofrer as consequências legais", acrescentou o ministro do STF.

Essas medidas foram tomadas em 18 de julho, no âmbito de uma investigação por suposta obstrução do processo contra Bolsonaro no Supremo.