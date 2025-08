Falta de água agrava a situação dos moradores de Gaza

Chloe ROUVEYROLLES-BAZIRE, com a equipe da AFP em Gaza

Chloe ROUVEYROLLES-BAZIRE, com a equipe da AFP em Gaza

Quase 80% das infraestruturas relacionadas à água foram danificadas pela guerra. Os habitantes de Gaza só podem contar com fornecimentos aleatórios, como um carro-pipa ou uma torneira instalada por uma ONG no meio de um acampamento.

No início da guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023, Israel cortou o fornecimento de água.

Posteriormente, reconectou a rede palestina do norte da Faixa ao sistema de distribuição de água da empresa israelense Mekorot.

Os moradores do território, no entanto, afirmaram à AFP que a água não sai das torneiras. Segundo as autoridades locais, a situação é uma consequência dos bombardeios.