Estrangeiros poderão ter que pagar caução de até US$ 15 mil para entrar nos EUA

O projeto faz parte de uma série de medidas drásticas que o presidente americano Donald Trump tomou desde que voltou ao poder em janeiro com o objetivo declarado de frear a imigração ilegal.

A iniciativa piloto de pagar um depósito de entre 5 mil e 15 mil dólares (entre R$ 27,5 mil e R$ 82,6 mil) será publicada na terça-feira no registro federal e entrará em vigor 15 dias depois.

O projeto terá duração de 12 meses e se aplica tanto a vistos de negócios quanto de turismo, segundo o aviso do Departamento de Estado.

O viajante recuperará o dinheiro se cumprir as regras e o perderá se permanecer no país além do período permitido.

O programa se aplica a cidadãos de países identificados pelo Departamento de Estado com altas taxas de permanência além da data permitida ou em que o controle e verificação das informações "são considerados insuficientes", diz o aviso.