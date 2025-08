Tarifas de Trump são 'praticamente definitivas', diz representante comercial

As novas tarifas de Donald Trump são "praticamente definitivas" e está descartada a possibilidade de uma renegociação imediata, afirmou o representante comercial dos Estados Unidos, que também defendeu as medidas comerciais do presidente contra o Brasil.

Os produtos da União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul serão taxados em 15%, os produtos do Reino Unido em 10%. A Indonésia enfrentará uma tarifa de 19% e Vietnã e Taiwan de 20%.

As novas tarifas de importação entrarão em vigor para a maioria dos países em 7 de agosto, para que as Alfândegas tenham tempo de preparação para a cobrança.

"Podemos ver claramente as linhas gerais do plano comercial do presidente nas tarifas", comentou Greer.

Por sua vez, o principal conselheiro econômico de Trump, Kevin Hassett, disse ao canal NBC neste domingo que, para as oito economias com as quais o governo dos Estados Unidos assinou acordos, incluindo UE e Japão, as tarifas "estão mais ou menos definidas".

Hassett acrescentou que, para as dezenas de parceiros comerciais com os quais ainda não foi alcançado um acordo, "esperamos que as negociações prossigam".