Saques, caos e tiros: a ajuda não chega aos mais vulneráveis em Gaza

Após quase 22 meses de guerra, a quantidade reduzida de alimentos que tem autorização para entrar em Gaza é rapidamente retirada por palestinos famintos que arriscam suas vidas sob tiros, saqueada por gangues ou desviada em meio ao caos, sem chegar aos que mais precisam da ajuda. Graças a uma pausa parcial nos bombardeios anunciada recentemente por Israel, sob pressão internacional diante do risco de que a população morra de fome, a ajuda humanitária voltou a entrar no território sitiado, mas em quantidades consideradas insuficientes pelas organizações internacionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A situação humanitária dramática na Faixa de Gaza é consequência do bloqueio total à ajuda humanitária imposto por Israel de 2 de março até 19 de maio. Todos os dias, os correspondentes da AFP são testemunhas de cenas terríveis em que multidões desesperadas avançam, muitas vezes colocando suas vidas em perigo, sobre veículos carregados de mantimentos ou na direção dos locais de aterrissagem da ajuda lançada por via aérea. Na quinta-feira, em Al Zawayda, no centro da Faixa de Gaza, dezenas de palestinos desnutridos correram, aos empurrões, para disputar os pacotes após o lançamento de paletes de um avião. "A fome levou as pessoas a se voltarem umas contra as outras. As pessoas lutam com facas", disse Amir Zaqot, que procurava ajuda, à AFP.

Para evitar distúrbios, os motoristas do Programa Mundial de Alimentos (PMA) têm instruções para interromper a viagem e permitir que as pessoas retirem diretamente a ajuda. Em vão. "Uma roda de caminhão quase esmagou minha cabeça e me machuquei ao pegar o saco", disse um homem, com um saco de farinha sobre a cabeça, na região de Zikim, ao norte de Gaza. - "Nenhuma maneira de escapar"-

Mohammad Abu Taha seguiu de madrugada para um ponto de distribuição perto de Rafah, no sul, para entrar na fila e reservar seu lugar: já havia "milhares de pessoas esperando, todos famintos, por um saco de farinha ou um pouco de arroz e lentilhas". "De repente, ouvimos tiros (...) Nenhuma maneira de escapar. As pessoas começaram a correr, empurrando e caindo, crianças, mulheres, idosos", conta o homem de 42 anos. "A cena era trágica: sangue para todos os lados, feridos, mortos". Quase 1.400 palestinos que aguardavam por ajuda morreram desde 27 de maio na Faixa de Gaza, "a maioria" em ações do Exército israelense, denunciou a ONU na sexta-feira.

As forças israelenses negam apontar contra os beneficiários da ajuda, alegando que são "tiros de advertência" quando as pessoas se aproximam muito de suas posições. Há vários meses, organizações internacionais também denunciam os repetidos obstáculos impostos pelas autoridades israelenses, como negar permissões para atravessar as fronteiras, a lentidão nos trâmites alfandegários, a limitação dos pontos de acesso ou as rotas perigosas. Na terça-feira da semana passada, em Zikim, "o Exército israelense modificou no último momento os planos de carga do PMA, misturando os carregamentos e obrigando o comboio a sair antes do previsto, sem a segurança adequada", afirmou um funcionário da ONU que pediu anonimato.