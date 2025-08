Netanyahu expressa 'consternação' com vídeos de reféns israelenses em Gaza

Hervé BAR, com a equipe da AFP na Faixa de Gaza

Hervé BAR, com a equipe da AFP na Faixa de Gaza Autor

A divulgação, desde quinta-feira, pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, de três vídeos que mostram dois reféns israelenses debilitados, identificados como Rom Breslevski e Avyatar David, provocou a retomada do debate em Israel sobre a necessidade de alcançar rapidamente um acordo para libertar os sequestrados.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expressou sua "profunda consternação" com os vídeos divulgados recentemente pelo Hamas de dois reféns israelenses na Faixa de Gaza, imagens que comoveram o país.

Nas imagens, os dois reféns aparecem muito fracos e magros, em uma encenação que pretende estabelecer um paralelo com a atual situação humanitária em Gaza, ameaçada por uma "fome generalizada", segundo a ONU.

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, disse que as imagens "são terríveis e expõem a barbárie do Hamas". Ela pediu a libertação de "todos os reféns" de maneira "imediata e incondicional".

O presidente de Israel, Isaac Herzog, e o ministro das Relações Exteriores Gideon Saar reagiram de maneira similar. O chefe da diplomacia anunciou que convocou "uma reunião especial do Conselho de Segurança da ONU" sobre o tema.

Netanyahu acusou o Hamas de "matar de fome deliberadamente os habitantes da Faixa de Gaza, impedindo que recebam ajuda". Ele exigiu que a comunidade internacional condene "os abusos criminosos nazistas" do movimento islamista.

"Assim como demonstramos que é possível exercer nossa soberania sobre o Monte do Templo, também é possível 'conquistar toda a Faixa de Gaza' e 'promover a emigração voluntária'", declarou o ministro.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, o político de extrema direita Itamar Ben-Gvir, compareceu durante a madrugada à Esplanada das Mesquitas - o Monte do Templo para os judeus - em Jerusalém Leste, uma visita que os muçulmanos consideram uma provocação.

A guerra começou com o ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, que provocou a morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

O grupo islamista também sequestrou 251 pessoas, das quais 49 permanecem em cativeiro em Gaza. Deste grupo, 27 teriam falecido, segundo o Exército israelense.

Em sua ofensiva de retaliação, Israel matou pelo menos 60.430 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.