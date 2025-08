Menos minutos em campo, mas a mesma magia: Marta ainda é a 'Rainha'

A eterna Marta, aos 39 anos, comandou o Brasil no título da Copa América feminina, com menos minutos em campo, porque o tempo passa sem piedade, mas com ainda com a mesma magia de 'Rainha'. Após o nono título brasileiro no principal torneio da América do Sul, a pergunta que fica é se a conquista será uma grande despedida de Marta da Seleção ou se ela terá ânimo para disputar em casa a Copa do Mundo de 2027.

Apesar de alternar jogos como titular e reserva, a lendária camisa 10 fez a diferença, mostrando que ainda não perdeu a majestade. No sábado, na final entre Brasil e Colômbia, Marta entrou em campo nos últimos minutos do segundo tempo e marcou dois gols, o primeiro para forçar a prorrogação no lance que encerrou o tempo regulamentar e o segundo para colocar o Brasil na frente, antes de as colombianas empatarem o duelo em 4 a 4. Na decisão por pênaltis, apesar de Marta ter errado sua cobrança, o Brasil saiu com a vitória por 5-4. "Ela é iluminada, ela é a rainha", comemorou o técnico da Seleção, Arthur Elias.

O único título que escapou de Marta em sua vitoriosa carreira foi o da Copa do Mundo, que em sua próxima edição terá como sede o Brasil, uma oportunidade de ouro para quebrar essa escrita. O país pentacampeão mundial no masculino buscará um dos títulos que faltam eu sua sala de troféus para se juntar à lista de seleções femininas campeãs do mundo: Estados Unidos (4), Alemanha (2), Noruega (1), Japão (1) e Espanha (1). - 49 minutos por jogo -

Marta, que havia anunciado sua aposentadoria da Seleção depois dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, reapareceu na preparação para a Copa América. Sua presença não se deu só pelo nome, mas também pelo bom momento com o Orlando Pride, campeão da NWSL dos Estados Unidos. No entanto, seu papel foi outro.

Menos minutos em campo, com controle de carga. E ainda assim, brilhou em seu quarto título da Copa América (2003, 2010, 2018 e 2025). Marta fez seis jogos no torneio disputado no Equador, começando a metade deles no banco de reservas, com média de 49 minutos em campo, o suficiente para marcar três gols e dar três assistências. Ela já tinha sido fundamental na semifinal, quando o Brasil venceu o Uruguai por 5 a 1, jogando como titular e dando o passe para a letal artilheira Amanda Gutierres (15 anos mais nova) abrir o placar. Depois, a camisa 10 marcou o terceiro gol brasileiro em cobrança de pênalti.