Equipes de resgate encontram mais dois corpos em mina do Chile

Com 4.500 km de galerias internas, El Teniente é a maior jazida subterrânea de cobre do mundo, de propriedade da estatal chilena Codelco, maior produtora mundial de cobre.

As atividades na mina foram interrompidas na sexta-feira, por ordem do Ministério de Mineração, para facilitar o trabalho de resgate.

El Teniente produziu 356.000 toneladas do metal no ano passado, ou 6,7% de todo o cobre do Chile, o maior produtor mundial, com 5,3 milhões de toneladas por ano.

A mina fica na cidade de Rancagua, a 100 km de Santiago.

As buscas envolvem especialistas que participaram do resgate bem-sucedido dos 33 mineiros que ficaram presos em uma mina no Deserto do Atacama em 2010.