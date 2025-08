Como pagar o aluguel, crise provocada pelas operações contra imigrantes de Trump

"Ele é o pilar da família, (...) era o único que trabalhava", diz a mexicana sem documentos, que prefere falar com um pseudônimo. "Ele não está mais aqui para nos ajudar, para apoiar a mim e às minhas filhas".

Quando seu marido foi detido pela polícia de imigração perto de Los Angeles no início de julho, Martha foi abruptamente separada do pai de suas duas filhas. Também perdeu também a renda que permitia manter sua casa.

Aos 39 anos, Martha repentinamente se juntou ao grupo de pessoas em situação precária, que lutam para não acabar nas ruas do condado de Los Angeles, uma região com preços de moradia proibitivamente elevados, que tem o maior número de pessoas sem casa nos Estados Unidos, depois de Nova York.

Seu apartamento de 65 metros quadrados em Buena Park, um subúrbio da megalópole californiana, custa 2.050 dólares (11,3 mil reais na cotação atual) por mês.

Para suprir suas necessidades mais urgentes, ela encontrou um emprego noturno em uma fábrica, pelo qual ganha um salário mínimo. É o suficiente para segurar as pontas, mas não para cobrir todas as suas obrigações.

"Tenho que pagar o seguro do carro, o telefone, o aluguel e as despesas delas", enumera, apontando para as filhas de seis e sete anos, que precisam de material para o novo ano letivo. "São muitas despesas".