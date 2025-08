Bukele rebate críticas à aprovação da reeleição ilimitada em El Salvador

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua primeira reação à onda de críticas de organismos internacionais de defesa dos direitos humanos, Bukele escreveu na rede social X que "90% dos países desenvolvidos permitem a reeleição indefinida de seu chefe de Governo, e ninguém se incomoda".

"Mas, quando um país pequeno e pobre como El Salvador tenta fazer o mesmo, de repente é o fim da democracia", ironizou o presidente de 44 anos, que chegou ao poder em 2019 e foi reeleito em 2024 com 85% dos votos, o que lhe permitiu ter um controle quase absoluto de todos os poderes do Estado.

"Certamente vão se apressar a apontar que 'um sistema parlamentar não é o mesmo que um presidencial', como se este tecnicismo justificasse o padrão duplo. Mas sejamos honestos, isso não é mais do que um pretexto", acrescentou.

Segundo Bukele, se El Salvador se declarasse uma monarquia parlamentar "com exatamente as mesmas regras do Reino Unido, Espanha ou Dinamarca", as críticas prosseguiriam.