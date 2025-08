Brasileiro Rafael Câmara é campeão da Fórmula 3

O piloto brasileiro Rafael Câmara se sagrou campeão da Fórmula 3 neste domingo (3), depois de vencer em Hungaroring, na Hungria, a antepenúltima prova do campeonato da categoria.

Com 48 pontos de vantagem sobre seu principal perseguidor no Mundial de pilotos, Rafael garantiu seu primeiro título com duas corridas de antecedência.