Arábia Saudita executa oito pessoas em apenas um dia

A Arábia Saudita executou oito pessoas em apenas um dia, informou a imprensa estatal, em um cenário de aumento na aplicação da pena de morte no país do Golfo em casos relacionados com tráfico de drogas.

A agência de imprensa saudita (SPA) informou que quatro somalis e três etíopes foram executados no sábado (2) na região de Najran (sul) por "contrabando de haxixe".