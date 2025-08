Negociadores iniciam novo esforço para alcançar acordo contra a poluição plástica

Em um contexto de fortes tensões geopolíticas e comerciais, a sessão adicional de 10 dias, denominada INC-5.2, foi convocada após o fracasso em dezembro da rodada organizada na Coreia do Sul, presidida pelo diplomata equatoriano Luis Vayas Valdivieso.

Um grupo de países produtores de petróleo bloqueou qualquer avanço e agora há muito em jogo.

Se nada for feito, o consumo mundial de plástico poderá triplicar até 2060, segundo as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Além disso, a quantidade de resíduos plásticos no solo e nos cursos de água, dos picos das montanhas até os oceanos, dobrará até 2040, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que coordena as negociações da ONU.

A situação é ainda mais dramática: o planeta produz atualmente 460 milhões de toneladas de plástico por ano, metade delas descartáveis. E recicla menos de 10% dos resíduos plásticos.