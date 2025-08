Boric supervisiona busca por cinco trabalhadores presos em mina no Chile

Com 4.500 km de galerias, El Teniente é a maior jazida subterrânea de cobre do mundo, de propriedade da estatal Codelco, a maior produtora mundial de cobre.

"Nada deve ser poupado aqui para resgatar os cinco mineiros", disse Boric depois de se reunir com as famílias dos trabalhadores nos escritórios da Codelco em Rancagua, 100 km ao sul de Santiago, onde a mina está localizada.

O acidente matou um trabalhador e feriu outros nove.

As atividades na mina foram interrompidas na sexta-feira após uma ordem emitida pelo Ministério de Mineração para facilitar a busca.

El Teniente produziu 356.000 toneladas do metal no ano passado, 6,7% de todo o cobre do Chile, o maior produtor mundial, com 5,3 milhões de toneladas por ano.