Wall Street fecha em baixa após números ruins de emprego nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (1º), decepcionada com os últimos dados de emprego nos Estados Unidos e em meio à oficialização das novas tarifas impostas por Washington a seus parceiros comerciais.

A geração de vagas ficou em 73 mil no mês passado, e as dos meses de maio e junho foram revisadas fortemente para baixo, a níveis que não eram vistos desde a pandemia de covid-19.

O motivo reside na saúde do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que registrou piora em julho, com uma taxa de desemprego de 4,2%, superior aos 4,1% de junho.

"Os investidores começam a se preocupar com o fato de que a economia [americana] está enfraquecendo mais rápido do que se pensava", comentou à AFP Sam Stovall, de CFRA.

Em paralelo, Trump firmou no fim da tarde de ontem o decreto de aplicação das novas tarifas, que terão alguns dias de prazo para serem aplicadas, o que deve ocorrer somente em 7 de agosto.

Nesse contexto, os rendimentos dos títulos de Tesouro americano caíram. Os papéis com vencimento em 10 anos fecharam em 4,21%, diante dos 4,37% no fechamento de ontem. Os com vencimento em dois anos, mais sensíveis à conjuntura monetária, caíram para 3,68%, ante 3,95% na quinta-feira.

Segundo Patrick O'Hare, do Briefing.com, "o mercado acredita que o Fed [o banco central americano] deverá reduzir os juros" na próxima reunião de política monetária de setembro.

As sobretaxas para União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul foram fixadas em 15%, enquanto para Reino Unido elas ficaram em 10%. Para a África do Sul, os encargos chegam a 30%, e a 39% para a Suíça.

Já em relação ao Canadá, um dos alvos favoritos de Trump, as tarifas sobre os bens não incluídos no acordo comercial da América do Norte (T-MEC) ficarão em 35%.

O México, por sua vez, obteve um adiamento de 90 dias, e a China ainda negocia com Washington, antes do fim da pausa estipulada entre os dois países em 12 de agosto.