Vulcão na Indonésia emite coluna de fumaça de 10 km de altura

Um vulcão no leste da Indonésia entrou em erupção nesta sexta-feira (1º), provocando uma coluna de cinzas ardentes de 10 quilômetros de altura, quatro semanas após uma erupção anterior que causou o cancelamento de dezenas de voos em Bali.

Ele também alertou sobre a possibilidade de lahars - fluxos de lama ou detritos compostos por material vulcânico - em caso de chuvas intensas, especialmente perigosos para as comunidades próximas aos rios.

A agência especificou que a coluna eruptiva "foi medida em aproximadamente 10 mil metros para cima a partir do topo".

No mês passado, este mesmo vulcão expeliu uma coluna de cinzas que atingiu 18 km de altura, provocando o cancelamento de 24 voos no aeroporto internacional de Bali.

Fotos compartilhadas pela agência de geologia mostram um raio vulcânico no topo da coluna de fumaça.

Turistas e moradores locais foram aconselhados a evitar qualquer atividade em um raio de 6 km ao redor do vulcão, acrescentou Wafid.

No momento, não há informações sobre novos voos atrasados ou cancelados.

Laki Laki, que significa "homem" em indonésio, está ao lado de outro vulcão mais alto, mas mais tranquilo, o Perempuan, que significa "mulher" e tem 1.703 metros de altura.

A Indonésia, vasto arquipélago, lida com atividades sísmicas e vulcânicas frequentes devido à sua localização no "Círculo de Fogo" do Pacífico.