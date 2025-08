Trump ordena demissão de responsável por estatísticas sobre o emprego

"Acabei de ser informado de que os números do emprego no nosso país estão sendo elaborados por uma pessoa designada por Biden, a doutora Erika McEntarfer, comissária de estatísticas trabalhistas, que falsificou os números do emprego antes das eleições para tentar aumentar as chances de vitória de Kamala Harris", publicou Trump na plataforma Truth Social.

"Ordenei à minha equipe que demita essa pessoa designada politicamente por Biden IMEDIATAMENTE. Números importantes, como esse, devem ser justos e precisos, não podem ser manipulados com fins políticos", acrescentou o presidente.

- Aumento do desemprego -

Na manhã de hoje, a divulgação do relatório mensal sobre o emprego causou surpresa, ao revelar um quadro mais sombrio do que o esperado sobre o mercado de trabalho, no momento em que especialistas preveem uma desaceleração devido à ofensiva tarifária de Trump.

A maior economia do mundo criou 73 mil empregos em julho, segundo o documento, divulgado pelo Departamento do Trabalho. O número de empregos previstos para maio e junho foi revisado, e as cifras ajustadas - 19 mil e 14 mil, respectivamente - são as mais baixas desde a pandemia de covid-19. No total, foram 258 mil empregos a menos do que o divulgado previamente.