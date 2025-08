Switch 2 dispara as receitas trimestrais da Nintendo

A alta demanda desse novo dispositivo da marca japonesa que criou o "Super Mário" reavivou o entusiasmo dos seus fãs, que esgotaram os estoques e fizeram com que as lojas ficassem abertas até meia-noite.

A Nintendo anunciou, nesta sexta-feira (1º), que suas receitas trimestrais mais que duplicaram em relação ao ano anterior graças ao Switch 2, o console de videogame vendido mais rapidamente no mundo após ser lançado em junho.

Assim como o popular Switch original, esse segundo modelo é um console híbrido que pode ser portátil ou conectado a uma televisão, com uma tela maior e maior potencial de processamento que seu antecessor.

O console bateu todos os recordes do setor ao vender 3,5 milhões de unidades em seus primeiros quatro dias. E, em seu primeiro mês, o número aumentou para 5,8 milhões, anunciou a Nintendo nesta sexta-feira.

"As vendas líquidas aumentaram significativamente no primeiro trimestre, devido principalmente ao lançamento do Nintendo Switch 2", afirmou a companhia ao anunciar um aumento interanual de 132% nas receitas de abril a junho, até alcançar os 572 bilhões de ienes (3,8 bilhões de dólares ou 21,3 bilhões de reais).

O lucro líquido do trimestre também cresceu 19% em relação ao ano anterior.