Seis mil caminhões com alimentos estão prontos para entrar em Gaza

A ONU conta com cerca de 6.000 caminhões carregados com alimentos, atualmente bloqueados fora da Faixa de Gaza, prontos para entrar no território palestino, assolado pela fome extrema, informou o diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, nesta sexta-feira (1º).

A Agência das Nações Unidas para Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) "tem 6.000 caminhões carregados com ajuda humanitária bloqueados fora de Gaza, esperando o sinal verde para entrar", declarou Lazzarini na rede social X.