Rússia lançou número recorde de drones contra Ucrânia em julho, segundo análise da AFP

A Rússia lançou mais drones contra a Ucrânia em julho do que em qualquer outro mês desde que iniciou a invasão ao país vizinho em 2022, segundo uma análise da AFP, que mostra uma intensificação dos bombardeios apesar dos ultimatos do presidente americano, Donald Trump.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, no entanto, nesta sexta-feira (1º), que deseja uma "paz duradoura" no conflito com a Ucrânia, enquanto seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, voltou a pedir uma reunião entre os dois para que haja uma negociação.