Putin diz que Rússia quer 'paz duradoura e estável' na Ucrânia

"As condições [do lado russo] certamente permanecem as mesmas", acrescentou.

A Rússia exige que a Ucrânia ceda quatro regiões que o exército russo controla parcialmente - Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson - bem como a península ucraniana da Crimeia, anexada em 2014.

Além disso, o Kremlin deseja que Kiev renuncie aos fornecimentos de armas ocidentais e a qualquer adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Condições inaceitáveis para a Ucrânia, que exige a retirada das tropas russas e garantias de segurança ocidentais, incluindo a continuidade dos envios de armas e a implantação de um contingente europeu.