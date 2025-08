Phelps e Lochte criticam desempenho dos EUA no Mundial de Natação

O lendário ex-nadador olímpico americano Michael Phelps e seu ex-companheiro de equipe Ryan Lochte criticaram nesta sexta-feira (1º) o desempenho dos Estados Unidos no Mundial em Singapura.

Lochte, vencedor de 12 medalhas olímpicas, incluindo seis de ouro, compartilhou uma imagem no Instagram que mostrava um funeral com uma lápide com a inscrição "Em memória amorosa da natação dos Estados Unidos" e as datas de 1980 a 2025.