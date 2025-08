Osaka vence Ostapenko e vai às oitavas do WTA 1000 de Montreal

A japonesa Naomi Osaka, quatro vezes campeã do Grand Slam, avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Montreal nesta sexta-feira (1º), com uma vitória contundente sobre a letã Jelena Ostapenko, 22ª cabeça de chave, por 6-2 e 6-4.

A estrela japonesa de 27 anos, duas vezes campeã do US Open e do Aberto da Austrália, enfrentará a americana Jessica Pegula, terceira cabeça de chave e atual campeã, ou Anastasija Sevastova, da Letônia, nas oitavas de final em Montreal.