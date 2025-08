Nova tripulação internacional está a caminho da ISS

Uma tripulação de quatro pessoas, incluindo um russo, lançada pela Nasa e pela SpaceX, está a caminho da Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês) nesta sexta-feira (1º), onde permanecerá por cerca de seis meses.

Dois astronautas americanos, Zena Cardman e Mike Fincke, o japonês Kimiya Yui e o cosmonauta russo Oleg Platonov decolaram às 11h43 no horário local (12h43 em Brasília) a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a bordo do foguete Falcon 9.