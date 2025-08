Norris lidera treinos livres do GP da Hungria de F1

No estreito circuito de Hungaroring, perto da capital Budapeste, Norris, que já havia sido o mais rápido na primeira sessão, superou seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, líder do Mundial de Pilotos, por apenas 19 milésimos.

O britânico de 25 anos, que está 16 pontos atrás de Piastri na classificação do Mundial, fez sua melhor volta em 1 minuto, 15 segundos e 624 milésimos, superando o australiano por 291 milésimos no circuito de Hungaroring.

Atrás dele, o monegasco Charles Leclerc terminou novamente em terceiro ao volante de sua Ferrari.

- Verstappen se irrita e fica em 14º -

Os dois Aston Martins, do canadense Lance Stroll e do veterano espanhol Fernando Alonso, de 44 anos — que esteve na pista após perder o primeiro treino livre devido a dores nas costas — completaram o top 5 na última hora de volta do dia.