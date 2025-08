Irã considera acusações ocidentais de planejar 'assassinatos' no exterior como 'infundadas'

O Irã classificou como "infundadas", nesta sexta-feira (1º), as acusações de tentativas de "assassinato e sequestro" de dissidentes, jornalistas e funcionários no exterior formuladas pelos Estados Unidos e por mais de dez aliados ocidentais.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, acrescentou em um comunicado que estas alegações são uma "tentativa de desviar a atenção pública do tema mais urgente do momento, ou seja, o genocídio na Palestina ocupada", em referência à guerra na Faixa de Gaza.