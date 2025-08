Ex-presidente condenado Uribe aguarda para saber pena na Colômbia

Ele também será impedido de exercer cargos públicos por mais de oito anos, segundo um documento do veredicto vazado pela imprensa, cuja autenticidade foi confirmada por uma fonte próxima à contraparte sob condição de anonimato.

A defesa de Uribe apresentou uma denúncia contra o governante de esquerda por "assédio e calúnia" perante uma comissão da câmara baixa do Congresso com poderes para investigar presidentes, indicou em um comunicado.

Juristas afirmam que durante a semana Petro fez acusações infundadas contra Uribe, atribuindo-lhe crimes como tráfico de drogas.

Quando os advogados de defesa apelarem, o caso seguirá para o Tribunal Superior de Bogotá, que tem até 16 de outubro para ratificar sua condenação ou revogá-la, absolvendo-o. Se passar desta data, o processo será arquivado.

"E é preciso pensar muito mais na solução do que no problema. Por isso, estou na preparação da argumentação para sustentar a apelação da minha defesa material", escreveu o ex-presidente no X, em sua primeira reação à sua condenação.