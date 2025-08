Dolores Huerta, ícone sindical nos EUA, incentiva mobilização contra Trump

À medida que o governo de Donald Trump reforça sua ofensiva anti-imigração, Huerta, cofundadora do sindicado rural mais importante do país e com mais de seis décadas de luta, se tornou uma referência para aqueles que buscam enfrentar o republicano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As pessoas me procuram porque querem fazer algo", disse em uma entrevista à AFP na sede de sua Fundação Dolores Huerta, em Bakersfield, reduto rural no vale central da Califórnia.

Nascida no Novo México e criada na Califórnia, ela assumiu as rédeas do movimento camponês americano juntamente com o falecido César Chávez na década de 1960, quando passava por um divórcio e criava sete filhos (posteriormente teve outros quatro).

Em 1962, criaram o que é hoje a União dos Camponeses, com a qual impulsionaram uma luta sem precedentes pelos direitos dos trabalhadores rurais.

Segundo Huerta, a organização e a mobilização continuam sendo cruciais.