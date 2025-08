Centenas de pessoas se reúnem em Sweida pela retirada das tropas do governo

No mês passado, Sweida foi sacudida por uma semana de confrontos intercomunitários que deixaram centenas de mortos, até que um cessar-fogo foi imposto em 20 de julho. Ainda assim, a situação continua tensa.

Centenas de habitantes de Sweida, no sul da Síria, manifestaram-se nesta sexta-feira (1º) para exigir a retirada das tropas governamentais e o fim de um suposto 'bloqueio' imposto à província de maioria drusa, onde foram registrados recentes combates mortais.

Nesta sexta-feira, cerca de 200 manifestantes, incluindo mulheres e crianças, reuniram-se na praça principal da cidade, observou um correspondente da AFP, com faixas que pediam "o fim do bloqueio" ou "a abertura de um corredor humanitário com a Jordânia", um país vizinho.

"Reivindicamos (...) a retirada das forças governamentais de todas as localidades" da província, declarou Rawan Abu Asaf, uma ativista.

Desde o cessar-fogo, vários comboios com ajuda humanitária chegaram à província, local de confrontos entre drusos — minoria do islã xiita — e beduínos sunitas.

Os confrontos se intensificaram com a intervenção das forças governamentais e de combatentes tribais que apoiavam os beduínos.