Vítimas de explosivos disparam na Colômbia por ataques com drones

As vítimas de ataques com explosivos dispararam nos primeiros meses de 2025 na Colômbia, devido do "uso intensivo" de drones, informou a Cruz Vermelha nesta quinta-feira (31), que antecipa para o fim do ano "as piores condições humanitárias" em uma década.

O país vive sua pior crise de segurança desde a assinatura do histórico acordo de paz em 2016, que desmobilizou o grosso das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), no passado a guerrilha mais poderosa do continente.