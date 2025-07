Trump vai adicionar um salão de baile à Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuará com reformas na Casa Branca para adaptá-la ao seu gosto com um salão de baile para as recepções oficiais, anunciou sua porta-voz nesta quinta-feira (31).

Karoline Leavitt especificou que o presidente e doadores privados, cujas identidades não foram reveladas, financiarão o projeto com 200 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão).